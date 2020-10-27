Искусственный интеллект классифицировал новые кратеры на Марсе

Анастасия Иванова

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) разработало алгоритм на основе искусственного интеллекта, который помог классифицировать новые кратеры на планете Марс.Об этом сообщает портал Space.Классификации подверглись кратеры, сформированные на планете за последних десять лет.В общей сложности алгоритм просмотрел свыше 112 тысяч снимков, которые были сделаны камерой марсианского разведывательного спутника от NASA.Отмечается, что алгоритм предназначен для сканирования фотографий на наличие изменений на марсианской поверхности, что может свидетельствовать об образовании новых кратеров.В случае первой партии находок кратеров алгоритмом ученые считают то, что сами эти кратеры образовались в результате удара метеора в период с марта 2010 года по май 2012 года.«Искусственный интеллект не может производить такой квалифицированный анализ, который может сделать ученый. Однако такие инструменты, как этот новый алгоритм, могут быть их (человеческими - ред.) помощниками», - отметила ученый NASA Кири Вагстафф.