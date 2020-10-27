ЯНАО и Газпромбанк Лизинг подписали соглашение о сотрудничестве

Лидия Мартынова

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

Церемония подписания состоялась в Москве в рамках рабочей поездки главы региона.





"Документ предполагает взаимодействие сторон по воплощению совместных проектов на Ямале. Основным направлением сотрудничества станет реализация долгосрочных программ развития автомобильного, водного, воздушного транспорта, дорожно-строительного и коммунального комплекса, а также использование природного газа в качестве моторного топлива на всей территории округа", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, компания Газпромбанк Лизинг уже задействована в крупнейших проектах региона.