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Как Дженнифер Гарнер, Риз Уизерспун, Оксана Самойлова и другие звезды готовятся к Хэллоуину

Как Дженнифер Гарнер, Риз Уизерспун, Оксана Самойлова и другие звезды готовятся к Хэллоуину

Уже в эту субботу, 31 октября, в США, Западной Европе и многих странах мира будет отмечаться один из самых мистических праздников в году — Хэллоуин. Многие уже начали активно украшать свои дома к предстоящему событию, собственноручно раскрашивать тыквы и делать из них фонари для свечей со зловещей ухмылкой, продумывать наряды и заготавливать сладости в качестве угощения в обмен "на жизнь". В новой подборке NEWSTES.RU рассказывает, как ко Дню Всех Святых готовятся Дженнифер Гарнер, Риз Уизерспун, Хайди Клум и другие западные и отечественные знаменитости.

Дженнифер Гарнер

Когда вы и ваш фонарик из тыквы находитесь на одной волне,

— подписала Гарнер снимок с большой тыквой, внутри которой уместилась еще одна маленькая.

Дженнифер Гарнер

Фото Дженнифер неожиданно спровоцировало слухи о беременности актрисы: многие сочли, что этим фото Гарнер хотела оригинально намекнуть своим поклонникам, что она готовится в четвертый раз стать мамой. Однако многочисленные вопросы подписчиков об этом под фото Джен оставила без ответа.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун вместе с детьми уже успела съездить на ферму, где щедро закупилась тыквами для декора дома к предстоящему Хэллоуину. Попутно с выбором главного символа самого страшного праздника в году актриса успела сделать несколько снимков, которыми недавно поделилась в инстаграме.

Переезжаем!— в шутку подписала Риз фото, на котором запечатлела дом, полностью построенный из тыкв.


Риз Уизерспун

Хайди Клум

Хайди Клум, известная своей особой любовью ко всему, что связано с Хэллоуином, вместе с мужем Томом Каулитцем успела примерить всевозможные инстаграм-маски, посвященные празднику.

Джессика Симпсон

Тыквенный пикник! Когда календарь беременности на 40-й неделе утверждает, что ваш малыш размером примерно с маленькую тыкву... Что ж, такой малышка Берди была в животе, когда я была на пятом месяце,

— вспомнила Джессика Симпсон под фото, на котором позирует с тыквой в руках.


Джессика Симпсон

Кристина Агилера

В своих свежих сторис в инстаграме Кристина Агилера показала, как она вместе с детьми разукрашивает тыквы и вырезает из них устрашающие рожицы. Также певица на днях опубликовала новое фото с ярким макияжем, а в подписи к нему спросила у подписчиков совета, какой именно образ ей примерить на этот Хэллоуин.


Кристина Агилера


Фото из инстаграма Кристины Агилеры


Белла Торн

А вот Белла Торн, в отличие от Кристины Агилеры, уже подобрала костюм для предстоящего Хэллоуина: в этот раз актриса и певица сделала ставку на красный цвет.

Бабушка не одобряет мой праздничный аутфит,— подписала Белла снимки, на которых позирует в латексном боди.


Белла Торн

Charli XCX

Певица Charli XCX вместе с друзьями уже также приступила к примерке нарядов к предстоящему Хэллоуину. Как и Белла Торн, Шарлотта отдала предпочтение сексуальному красному боди. На ком из девушек, по вашему мнению, праздничный костюм смотрится выигрышнее?


Певица Charli XCX


Певица Charli XCX с другом

Некоторые из российских звезд переняли западную традицию и тоже подключились к подготовке к самому страшному дню в году. Среди них — Оксана Самойлова вместе с дочерьми, а также Татьяна Тотьмянина. Первая закупилась тыквами для украшения дома, а вторая подобрала себе устрашающую маску, селфи в которой поделилась в своем инстаграме.


Фото из инстаграма Оксаны Самойловой



Дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела


Татьяна Тотьмянина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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