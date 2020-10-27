Как влюбить в себя Весов и удержать их рядом: инструкция от астрологов

Вадим Карасев

Весы — очень приятные и открытые люди. Астрологи считают, что заинтересовать, влюбить и удержать их не составит особого труда, если следовать определенным правилам и советам.

Каким бы ни был ваш Знак Зодиака или Знак вашей второй половинки, помните о том, что очень важно научиться доверять любимому человеку. Без доверия знакомство с Весами или с кем-то другим так и останется простым знакомством, влюбленность не перетечет в любовь.

Как влюбить в себя Весов

Все начинается со знакомства. Весы без каких-либо трудностей идут на контакт практически с любым человеком. Это общительные и приятные люди, которые не станут «воротить нос» от того, кто старше или младше их, не соответствует их статусу и так далее.

Нужно просто подойти и начать разговор. Слишком быстро переходить к сути не стоит, но и тянуть время тоже не нужно. Весы могут воспринять очень положительно какой-то комплимент. Главное, чтобы он был искренним и не тривиальным. Если удастся сделать такой комплимент, можно считать знакомство успешным.

Весы обожают знаки внимания, но порой слишком много людей им их выказывают, поэтому ваша оригинальность точно придется им по вкусу.

Еще Весы любят, когда человек очень общителен. Весы влюбляются в тех, кто умеет слушать и умеет поддержать любую тему. Они ценят в людях интеллект и образованность, воспитанность и умение идти на компромисс.

Чтобы влюбить в себя Весов, вам не обязательно быть самыми стильными и красивыми, но неопрятный внешний вид они вам точно не простят. Это не привередливые люди в плане места проведения свиданий. Их можно приглашать в любое удобное вам место. Главное, чтобы им не было скучно.

Как удержать Весов рядом

Удержать Весов рядом гораздо проще, чем большинство других Знаков Зодиака. Начать стоит хотя бы с того, что эти люди могут спокойно оставаться в уединении. Они дают второй половинке свободу и не проявляют ревности. С другой стороны, Весы требуют совершенно того же самого. Больше всего их раздражают ревнивые люди, которые не дают сделать и шага самостоятельно.

Весам нужен друг, а не папа или мама. Им не стоит говорить, что правильно, а что нет. Еще они не смогут простить второй половинке запреты на общение с друзьями и подругами. Весы — Знак стихии Воздуха, поэтому этим людям необходимо общение. Они с радостью принимают чужие комплименты, что может заставить вас понервничать, но не стоит переживать за их верность. Весы не ходят налево.

Если вторая половинка дарит им свободу и рядом с ней Весы ощущают легкость, они никогда не уйдут. Стоит отметить, что Весы редко повышают голос. Они не переносят громких звуков, а также ненавидят, когда на них давят.

Для Весов очень важно, чтобы вторая половинка понравилась родителям. На конечный выбор это не особенно влияет, но если любимый человек устраивает родителей, Весам так намного спокойнее.

Еще эти люди очень не любят навязываться и просить других о чем-то, так что лучше предлагать им почаще свою помощь.