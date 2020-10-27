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Какое масло использовать для массажа: 13 беспроигрышных вариантов

Неважно, являетесь ли выпрофессиональным массажистом или делаете массаж себе или близким. В любомслучае для этой процедуры незаменимой вещью будет массажное масло. Оно нетолько позволяет рукам скользить по коже, но и отлично увлажняет и питаетэпидермис. Не каждое масло растительного происхождения пригодно для массажа.Некоторые из них слишком жирные, другие быстро портятся или оставляютнеприятный запах на коже. Давайте разберемся, какое масло подойдет именно вам.
# Интересное
По материалам: intrigue

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