Какое масло использовать для массажа: 13 беспроигрышных вариантов

Влада Некрасова

Неважно, являетесь ли выпрофессиональным массажистом или делаете массаж себе или близким. В любомслучае для этой процедуры незаменимой вещью будет массажное масло. Оно нетолько позволяет рукам скользить по коже, но и отлично увлажняет и питаетэпидермис. Не каждое масло растительного происхождения пригодно для массажа.Некоторые из них слишком жирные, другие быстро портятся или оставляютнеприятный запах на коже. Давайте разберемся, какое масло подойдет именно вам.