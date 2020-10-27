Координация продолжится. Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.





"Обсуждено развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока", – отмечается в опубликованном сообщении.

Кроме того, российский лидер проинформировал коллегу о своих контактах с руководством Азербайджана и Армении, а также шагах, которые предпринимаются в настоящее время для скорейшего достижения перемирия и деэскалации возникшего кризиса.

сообщило, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование нарушением очередного перемирия в Нагорном Карабахе.