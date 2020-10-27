Круиз по Волге с туристическим агентством Речные путешествия

Роман Иванов

Круиз по Волге – это настоящее приключение для путешественников. Наиболее популярным маршрутом является передвижение по каналам из Москвы в Санкт-Петербург, но протяженность реки настолько велика, что отправляться в путешествие можно хоть каждый год, посещая все новые города и местные достопримечательности.

Путешествие по реке Волга

Если вы решили отправиться в увлекательное приключение по одной из самых крупных рек России, то обязательно посетите сайт туристического агентства «Речные путешествия» по адресу www.rech-tour.ru. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере туристического бизнеса уже более 14 лет и за такой существенный срок смогла стать для своих клиентов надежным и проверенным партнером, который всегда выполняет все обязательства и гарантирует высокий уровень безопасности.

Комфортабельные круизы на теплоходе

Для осуществления круиза по Волге клиентам предоставляются комфортабельные судна. Все каюты на корабле оборудованы необходимыми в длительном путешествии условиями: мягкие кровати, душ, санузел, мелкая бытовая техника, спутниковое телевидение и кондиционер.

Каждый день для путешественников круизного лайнера проводится разнообразная развлекательная программа. Обильное питание в виде «шведского стола», широкий выбор безалкогольных и алкогольных напитков, кофе на палубе и т.д. На борту лайнера гости смогут посетить кинотеатр, провести занятия фитнесом с профессиональным инструктором, посетить сувенирную лавку и отдохнуть в солярии.

Как забронировать поездку

Забронировать круизный тур по Волге также просто, как пополнить счет мобильного телефона. Достаточно просто посетить официальный сайт туристического агентства «Речные путешествия» rech-tour.ru. Здесь представлен весь список запланированных поездок на несколько месяцев вперед.

Для удобства клиентов на сайте организован простой и понятный поиск подходящего рейса. Воспользуйтесь фильтром, благодаря которому вы сможете самостоятельно указать город отправления и прибытия, направление движения, точный месяц поездки и конкретную модель круизного теплохода.

Также стоит обратить внимание на раздел «Специальные предложения», где можно найти горящие туры, легко подобрать дешевые круизы или просмотреть анонс будущих акций с колоссальными скидками.