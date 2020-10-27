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Курс на базу. Судно для достройки "Северного потока-2" плывет в Германию

Курс на базу. Судно для достройки "Северного потока-2" плывет в Германию
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" после стоянки у российского побережья двинулось в логистическую базу "Северного потока-2" — немецкий порт Мукран, показывают данные портала MarineTraffic.

Вместе с "Академиком Черским" в сторону Германии направились суда снабжения "Умка" и "Финвал". В Мукране хранятся трубы для строительства газопровода.

"Академик Черский" несколько месяцев простоял в немецком порту, после чего в начале октября прибыл в Калининград и встал на якорь напротив Куршской косы. Около него проводило работы судно снабжения "Финвал", зарегистрированное на "Газпромбанк лизинг".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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