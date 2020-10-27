Лучшие финансовые талисманы для людей разных профессий

Вадим Карасев

У каждой профессии свои особенности. Лишь в одном мы все сходимся — нам нужна удача. Подарить ее в финансовой и рабочей сфере смогут сильные и действенные талисманы, о которых вам поведают эксперты.

Любые из описанных ниже талисманов очень важны, но гораздо важнее следовать десяти фундаментальным правилам успеха. Помните о том, что правильный настрой превыше всего.

Люди творческих профессий

К ним можно отнести писателей, художников, дизайнеров, актеров и так далее. Всем им нужен креатив, чтобы творить, создавать что-то с нуля, генерировать идеи. Самым лучшим талисманом для них будет камень авантюрин. Именно он обладает наилучшей энергетикой, которая расширяет сознание.

Что касается цвета, то на рабочий стол компьютера или телефона лучше ставить что-то синего цвета. Это может быть изображение воды или неба. Также полезным оттенком станет оранжевый. Среди растений можно отдельно выделить фиалку, а из украшений — изделия из платины.

Программисты, верстальщики

Этих людей стоит выделить в отдельную группу, потому что они вынуждены не только думать креативно, но и работать подолгу над одним проектом, сосредоточенно, с максимальной ответственностью и концентрацией.

Этим людям полезно носить черную и синюю одежду. Им необходимы интуиция, сосредоточенность и внимание, и все это сможет усилить такой камень, как агат.

Профессии, подразумевающие много общения

Врач, учитель, консультант, адвокат, психолог, гид и так далее. Этим людям нужно много общаться, поэтому самым лучшим камнем-талисманом для них станет родонит или коралл.

Самый удачный цвет одежды для представителей этих профессий — белый. На рабочем месте или в офисе таким людям лучше ставить папоротник. Это растение поможет быстрее находить общий язык с незнакомыми людьми. Также полезными будут серебряные украшения. Всё это подойдет и тем, кому предстоит пройти собеседование на работу.

Высокие должности, управление людьми

Лидерам нужны камни стихии Огня — сердолик и янтарь. Также полезными будут украшения из золота, усиливающие биополе. В одежде удачным будет сочетание черного и красного цветов. Также полезным будет цвет.

Эти талисманы и цвета помогут сохранить и приумножить уважение коллег, стать более авторитетными.

Физический труд и постоянные командировки

Профессии, которые подразумевают много физической работы или поездок, являются одними из самых сложных. Чтобы не перегореть на такой работе, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют носить украшения из мельхиора, керамики или дерева.

В одежде очень полезными будут такие цвета, как зеленый и желтый. Их лучше комбинировать с камнями типа яшмы, малахита, нефрита и цитрина. Для водителей эти камни тоже будут очень полезными.

Работа с деньгами и цифрами

Кассир, работник банка, бухгалтер, учитель математики и других точных наук — всем этим людям нужна помощь талисманов, которые повышают внимание. Сюда можно отнести лунный камень, белый кварц. Еще им понадобятся обереги, чтобы не просчитаться, не допустить ошибку. В этом плане полезными будут обсидиан и оникс.

В одежде стоит отдавать предпочтение серому и черному цветам. Всем, кто работает в коллективе, не помешают белые акценты.

Торговля

Людям, которые что-то продают, необходима помощь таких минералов, как турмалин, гранат, коралл. Они повышают красноречие и помогают быстрее принимать решения.

Менеджерам по продажам стоит одеваться в одежду белого, красного или черного цвета. Черный цвет помогает быстрее входить в доверие, а белый и красный — не уставать и двигаться вперед.