"Макдоналдс" за Азербайджан, фестиваль мидий на Колыме, Батькины отчисления: о чем пишут в Телеграме 27 октября

Вадим Карасев

Ruposters собрал посты популярных телеграм-каналов о том, что произошло в мире 27 октября.

Канал "Минправды" обратил внимание на новые правила работы заведений общепита, введенные Роспотребнадзором, которые многие СМИ интерпретировали как запрет на работу после 23:00. Однако постановление лишь рекомендует региональным властям ввести такой запрет, и теперь главы субъектов должны будут решить этот вопрос самостоятельно.

Канал "Пристегните ремни" пишет о ситуации вокруг аэропорта Хурба близ Комсомольска-на-Амуре. 23 января его закрыли за грубые нарушения безопасности — отсутствие пожарной машины у ВПП и низкую квалификацию персонала. Но уже через 5 дней аэропорт вернулся к работе, а 10 февраля получил новый сертификат от Росавиации. В марте этого года ФСБ России пресекла деятельность преступной банковской группировки, которая владела аэропортом. Канал отмечает, что воздушная гавань устарела, напоминает, по словам пассажиров, "хлев для свиней", нуждается в реконструкции и грамотном руководстве. Планы Хабаровского края вернуть региону контроль над его аэропортами и привести их в порядок так и остаются планами. Теперь Хурба еще и должна авиакомпании "Аврора" 2 млн рублей за отмененные рейсы, не состоявшиеся из-за перерыва в работе в январе.

Шторм принес жителям Колымы неожиданный подарок: на морское побережье у села Тауйск выбросило бесчисленное множество мидий, которыми местные жители теперь запасаются впрок. Кадры с места событий выложил канал "Регионал".

В Москве у метро "Бауманская" произошел конфликт с участием пьяного подполковника полиции Алексея Глушенкова, сообщает канал "112". Сотрудник московского ЭКЦ, находясь в отпуске, устроил перепалку у входа на станцию и получил удар по лицу, после которого рухнул на землю. Медики зафиксировали у него телесные повреждения, а в крови обнаружили целых 2,74 промилле алкоголя.

Александр Лукашенко потребовал выгонять из вузов студентов и педагогов, участвующих в протестных акциях. Президента Белоруссии цитирует канал "Без комментариев".

Студенты, кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишаются права быть студентами. Отправьте их кого в армию, а кого – на улицу. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели.

"Макдоналдс" в карабахском конфликте занял сторону Азербайджана. Канал "Рука рынка" выложил скриншоты постов официального аккаунта американской корпорации в Instagram.

Канал "Пул N3" показал, как рекламируют в эпоху пандемии вторую часть фильма "Борат". Медицинскую маску любой желающий может взять прямо с причинного места Саши Барона Коэна, исполняющего главную роль в картине.