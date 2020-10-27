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Мальдивы ждут: бесплатный перелет* из поздней осени в теплое лето вместе с Club Med

Мальдивы ждут: бесплатный перелет* из поздней осени в теплое лето вместе с Club Med

Одно из самых любимых направлений у российских туристов - Мальдивы – уже ждут российских туристов! Как же хочется переместиться из холодной поздней осени на песчаный берег океана, насладиться тёплым солнцем и красивой природой. А тем, кто больше всех этого ждал, Club Med поможет исполнить мечту об отпуске, ведь перелет до райских островов возможен абсолютно бесплатно*.

Мальдивы - это райский уголок для любителей разного вида отдыха. Те, кто хочет провести время наедине с собой, могут расположиться на белоснежном пляже с интересной книгой. Но Мальдивы, вопреки сложившемуся стереотипу, - это не только отдых для восстановления сил или уединенный и романтический отдых для молодоженов. Здесь найдут развлечение для себя и любители активного отдыха, и компании друзей, и семьи с детьми. Все, кто устал от самоизоляции, получат свой «глоток свежего воздуха»!

Club Med Kani - идеальное место для отпуска семьей: родители смогут расслабиться, не волнуясь о своих детях, ведь они будут под присмотром G.O. (от французского «gentils organisateurs», «заботливые организаторы») в мини-клубе курорта. Для любителей активного отдыха на курорте доступны самые разнообразные активности: сноркелинг, паддлбординг и винд-сёрфинг, йога, фитнес, настольный теннис, яркая анимация и многое другое. Многие из этих развлечений доступны и для детей.

Часто взрослым приходится отказывать себе в активностях на отдыхе, потому что хочется как можно больше времени провести с детьми, и не все спортивные и развлекательные мероприятия бывают для них доступны. Но в Club Med помимо стандартных семейных программ гости отеля могут вместе с ребенком опробовать новые виды спорта – например, снорклинг, где пары с детьми от 8 лет смогут увидеть морских черепахами и почувствовать движение воды от стаи проплывающих мимо маленьких рыбок. В то же время любители серфинга могут не отказываться от «досок», ведь с ребенком можно освоить семейный паддлборд.
После завтрака в номерах курортов Club Med гостей будет ждать памятка с расписанием всех развлечений на текущий день – это позволит отдыхающим не пропустить самые интересные для них активности.
Все спортивные мероприятия проходят в первой половине дня, но и после ужина гостям некогда будет скучать. В той же утренней памятке гости смогут ознакомиться с тематикой вечерней программы курорта – это может быть белый ужин, или, например, цветная вечеринка, что подразумевает специальный дресс-код – цвет одежды должен совпадать с темой вечера.

Если туристы едут парой или компанией друзей и мечтают о более премиальном, но не менее насыщенном отдыхе, то им прекрасно подойдет Club Med The Finolhu Villas. Здесь есть все от неспешных ритуалов в SPA и изысканных ужинов, до захватывающего дайвинга для влюбленных парочек.

При выборе отдыха на Мальдивах путешественники часто сталкиваются с вопросом проживания: жить уединенно и тихо на острове, вдали от веселья и активного курорта, или отдать предпочтение отдыху с лучшей анимацией, барами и дискотеками. На курортах Club Med туристы могут менять свой выбор каждый день, ведь заселяясь в виллы на воде они смогут сегодня в тишине почитать книгу на берегу океана, а завтра присоединиться к самым «громким» вечеринкам.

В связи с решением о возобновлении полетов, Club Med c нетерпением ждет российских гостей на своих курортах на берегу Индийского океана! Решение открыть границы основано на оценке текущей эпидемиологической ситуации. Но по-прежнему очень важно соблюдать все меры безопасности. Курорты Club Med гарантируют посетителям соблюдение всех эпидемиологических правил и норм. Уменьшение вместимости трансферов и самих отелей позволит туристам сохранять безопасную дистанцию и комфорт в общении. Изменения в правилах отелей all-inclusive не повлияют на удовольствие, полученное от отдыха.
Помимо безусловного соблюдения всех правил безопасности, появившихся в результате пандемии, курорты сети Club Med придерживаются концепции “экошик” - отдыха, в котором люксовые условия гармонируют с заботой об экологии. Гости, которые предпочитают путешествия самого высокого уровня, могут наслаждаться сервисом all-inclusive и сохранять окружающую среду. Растворяйтесь в природе, заботясь о ней!
Продлите свое лето на песчаных пляжах Индийского океана вместе с курортами Club Med!

Перелет на Мальдивы бесплатно* - Club Med включил в свои пакеты стоимость перелёта для тех, кто так долго этого ждал! Такая акция будет действовать на все декабрьские заезды. Курорт Club Med Kani открывается 28 ноября, а Club Med Finolhu Villas – 5 декабря. Пора спешить: успейте забронировать тур с бесплатным перелетом* до 12 ноября! До Мальдив можно долететь прямым рейсом Аэрофлота, а также авиакомпанией Emirates Airlines, с пересадкой в Дубае.

*Подробности акции и детали - на сайте






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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По материалам: atorus.ru

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