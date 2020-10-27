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Мамаев рассказал о пользе тюремного заключения

Мамаев рассказал о пользе тюремного заключения

Футболист "Ростова" Павел Мамаев, отсидевший несколько месяцев за хулиганство, поделился подробностями о том, как тюремный срок помог ему измениться к лучшему.

В беседе со спортивным журналистом Евгением Савиным Мамаев признался, что переосмыслил многие фундаментальные вещи, находясь за решеткой.

В тюрьме я осознал все, что делал не так по отношению к своей семье, детям, родителям... Мне не хочется это повторять, но я рад, что так сложилась ситуация. Рад, что все так произошло. В тюрьме я вырос в духовном и человеческом плане. Понял, что нужно быть порядочным человеком.

Мамаев считает, что его наказание было заслуженным и стало ему уроком.

"Нужно было все это преодолеть, чтобы прийти к пути искупления", — отметил футболист.

В октябре 2018 года Мамаев и его коллега Александр Кокорин с друзьями устроили две потасовки в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию: Мамаев получил 1 год и 5 месяцев заключения, Кокорин — 1 год и 6 месяцев. В сентябре 2019 года они вышли по УДО.

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По материалам: uposters.ru

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