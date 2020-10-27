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Международные рейсы разрешили выполнять из Уфы

Международные рейсы разрешили выполнять из Уфы

С этого дня улететь за границу можно из Уфы — власти разрешили возобновить международное авиасообщение из этого города. Об этом сообщает ТАСС.

«С 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа», — сообщили в Росавиации.

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванное в марте из-за пандемии международное авиасообщение. К настоящему времени такие рейсы совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

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По материалам: pnp.ru

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