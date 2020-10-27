Миниатюрные кустарники для маленького участка

Влада Некрасова

Как быть, если участок совсем небольшой, а декоративных красивых кустарников так много? Очень просто все. Нужно посадить такие кустарники, раз вам очень хочется. Но, не выбирать обычные, а выбирать карликовые, миниатюрные. Их намного больше, чем вам кажется.

Хорошим выбором станет спирея японская. Этот вид имеет достаточно миниатюрных сортов, которые не вырастают даже до метра. Окраска листьев спиреи меняется несколько раз за сезон. Одним из ярких представителей маленьких кустиков является Голдфлейм. Листья от оранжевых, до ярко-желтых, цветочки розовые. Чем не вариант?Или взять лапчатку, или пятилистник, как его еще называют. Кустик небольшой, всего 80-90 см, а насколько красиво цветет. Большие белые цветы, которые имеют 5 крупных лепестков, за что, собственно, и поучил свое название.Барбарис Тунберга — это самое знаменитое растение. Его используют просто для украшения участка, как живую изгородь. Сортов множество, конечно, есть и миниатюрные, которые отлично подойдут для маленьких участков. Эдмирейшин — прекрасный выбор, который не вырастает более полуметра. Листья изумительны — они темно-красные, а по краю идет желтая кайма. Никаких цветов не нужно, если есть такой яркий кустик.





Багатель — куст вырастает еще меньше. Всего 30 см. Цвет листьев от ярко-красного, до темно багрового. Вы только представьте мини бордюр из такого маленького барбариса.Очень необычно будет смотреться на участке садовая гортензия Никко Блю. Размерами она не бывает больше одного метра, совершенно несравнимо с ее собратьями. Цвет от светло-голубого до синего.Кизил. Это ярко зеленый кустарник, растущий строго вверх. Для композиции с другими насаждениями просто незаменим.Вейгела Бристол Руби. Красивый миниатюрный кустик, который не вырастает более 60 см. Очень яркие и сочные зеленые листья и не менее яркие алые цветы.

Это, конечно, далеко не весь список миниатюрных кустарников, но даже из тех, что ы перечислили можно составить красивейшую композицию, было бы желание. Ну, а если желание есть, то, как говорится, осталось только действовать. Обязательно попробуйте, и у вас точно все получится.