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Минкульт Украины проводит рок- марафон в поддержку «змагаров»

Минкульт Украины проводит рок- марафон в поддержку «змагаров»

4 ноября, когда в России отмечают годовщину изгнания польско-литовских интервентов из Кремля (День народного единства), в Киеве пройдет рок- концерт в поддержку белорусской оппозиции. Организатор концерта — Министерство культуры Украины.

«Белорусов и украинцев веками связывает общая доля европейских ценностей. В лучших европейских традициях объединимся тем, чем живем — музыкой. По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины проводим музыкальный марафон Беларусь — Украина „Мы вместе“», — анонсирует мероприятие глава Минкульта Украины Александр Ткаченко.

В концерте с украинской стороны участвуют поп- рокеры «Друга Рiка» и «Скай», авторы заупокойного гимна «Небесной сотне» «BEZ ОБМЕЖЕНЬ», националисты и участники «Евромайдана» Kozak System, любимые националистами и неоязычниками этнорокеры «Даха Браха». Украину в марафоне представит уроженец Белоруссии Сергей Михалок, ныне заслуженный артист Украины.

От Белоруссии выступят в Киеве участники «Евровидения» 2017 года «Naviband» и «Naka» — участники московского фестиваля «Крылья» в 2006 году. Лидер «Naka», актриса Анастасия Шпаковская — ярая противница режима Александра Лукашенко. В конце августа она уволилась из государственного театра в знак протеста «против преступных приказов государства». Стоит заметить, что, в отличие от творчества украинских коллег, значительная часть песен приглашенных в Киев белорусских музыкантов написаны на русском языке. По-русски ведет свой Facebook и общается с «соратниками по борьбе» Анастасия Шпаковская. Артистка через соцсети призывает граждан Белоруссии бороться до конца, при этом покинула республику еще в конце августа.

Белорусский язык в рок- культуре Синеглазой страны не так давно считался вульгарным жаргоном «колхозников» и социальных маргиналов. Многие деятели андеграунда — выходцы из русскоязычного Минска. Они не знают, чем белорусский литературный язык отличается от трасянки и тарашкевицы — сельских диалектов, распространенных в случае с трасянкой в центральной и восточной Белоруссии, с тарашкевицей — на западе республики.
Учитывая узкую распространенность в Белоруссии белорусского языка, рокеры писали свои песни на русском или на английском. Родоначальник белорусскоязычного рока — националист Лявон Вольский, автор хита «Тры чарапахi», ставшего в августе гимном противников Александра Лукашенко.

«Змагаров» поддерживают и российские деятели шоу-бизнеса. Музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов еще в начале августа нацепил на свою аватарку в Facebook бело- красно-белую ленточку, называет Лукашенко в соцсетях исключительно бранными словами. В конце сентября в редакции московской «Новой газеты» должен был состояться «Партизан-фест» — благотворительный концерт в поддержку белорусской оппозиции. Поддержать «змагаров» захотели солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев, лидер панк- группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин, сочувствующая Навальному группа «Рабфак», коммунисты «Аркадий Коц», Тимур Шаов и, само собой, Андрей Макаревич. Вести «Партизан-фест» должна была журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр — там самая, которая недавно позволила себе кощунственные шутки насчет кончины протоиерея Димитрия Смирнова. Платный рок- концерт в поддержку «змагаров» в «Новой газете» отменили. Как заявили организаторы, в соцсетях и по телефону им якобы стали угрожать.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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