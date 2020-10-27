Минобороны России: Ситуация на западной границе Белоруссии неспокойная

Алексей Вольцев

Обстановка на западной границе Союзного государства остается неспокойной. Об этом сегодня, 27 октября, на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», — сказал он.

По словам Шойгу, НАТО совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. При этом он отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия.

«Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений блока», — заявил глава оборонного ведомства России.

В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в странах, граничащих с республикой, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США.

«За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Белоруссией странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих», — отметил он.

Напомним, военное сотрудничество Белоруссии и России в рамках Союзного государства остается одним из наиболее стабильных и не подвергается сомнению ни одной из сторон. При этом Москва неоднократно подчеркивала свою приверженность всем существующим договоренностям с Минском, в том числе, и помощи в случае военного вторжения в республику.