Минобороны России: Ситуация на западной границе Белоруссии неспокойная
Обстановка на западной границе Союзного государства остается неспокойной. Об этом сегодня, 27 октября, на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, НАТО совершенствует военную инфраструктуру, запасает материально-технические средства, вооружения и военную технику у границ Союзного государства. При этом он отметил, что сегмент американской противоракетной обороны усиливается, ее пусковые установки могут использоваться и для ударного оружия.
В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в странах, граничащих с республикой, растет количество учений НАТО, увеличивается присутствие армии США.
Напомним, военное сотрудничество Белоруссии и России в рамках Союзного государства остается одним из наиболее стабильных и не подвергается сомнению ни одной из сторон. При этом Москва неоднократно подчеркивала свою приверженность всем существующим договоренностям с Минском, в том числе, и помощи в случае военного вторжения в республику.