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Мобильный «Кванториум» приедет в школы Псковской области

Мобильный «Кванториум» приедет в школы Псковской области

Школьники Великолукского района Псковской области начали обучение в мобильном технопарке «Кванториум», сообщает интернет-портал «Луки.ру».

Занятия на базе выездного обучающего комплекса будут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленности. Так, школьники смогут изучить IT-технологии, виртуальную и дополненную реальности; геоинформационные и аэротехнологии; промышленную робототехнику; промышленный дизайн; хай-тек.

Мобильные технопарки будут проводить занятия в шести районах Псковской области: Великолукском, Куньинском, Усвятском, Невельском, Новосокольническом и Локнянском.

# Общество
По материалам: edu.ru

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