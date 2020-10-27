Мобильный «Кванториум» приедет в школы Псковской области

Лидия Мартынова

Школьники Великолукского района Псковской области начали обучение в мобильном технопарке «Кванториум», сообщает интернет-портал «Луки.ру».

Занятия на базе выездного обучающего комплекса будут проводиться по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленности. Так, школьники смогут изучить IT-технологии, виртуальную и дополненную реальности; геоинформационные и аэротехнологии; промышленную робототехнику; промышленный дизайн; хай-тек.

Мобильные технопарки будут проводить занятия в шести районах Псковской области: Великолукском, Куньинском, Усвятском, Невельском, Новосокольническом и Локнянском.