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Монгольские военнослужащие прибыли в Россию на учения «Селенга-2020»

Монгольские военнослужащие прибыли в Россию на учения «Селенга-2020»

Военнослужащие ВС сил Монголии прибыли в РФ для участия в ежегодном международном российско-монгольском учении «Селенга-2020». Как сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе Восточного военного округа, впервые маневры пройдут в «удаленном формате» — каждая из сторон будут выполнять задачи на разных полигонах.


«Для проведения совместного планирования по действию войск двух стран с целью уничтожению условного противника направлена оперативная группа военных специалистов ВС Монголии из 12 человек», — указали в военном ведомстве.

Отмечается, что перед убытием военнослужащие сдали тесты на наличие или отсутствие вирусной инфекции на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП). Представители Монголии прошли дополнительный экспресс-тест, кроме того, военные медики Восточного военного округа проведут дополнительный анализ крови на COVID-19.

«В ходе учения военнослужащие двух стран на нескольких полигонах с применением различных тактических приемов современного боя ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования», — уточнили в пресс-службе.

К учению привлечен ряд подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия, общей численностью порядка 500 человек и около 100 единиц техники.

Церемония открытия международного учения «Селенга-2020» состоится 28 октября.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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