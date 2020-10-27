Монгольские военнослужащие прибыли в Россию на учения «Селенга-2020»
Военнослужащие ВС сил Монголии прибыли в РФ для участия в ежегодном международном российско-монгольском учении «Селенга-2020». Как сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе Восточного военного округа, впервые маневры пройдут в «удаленном формате» — каждая из сторон будут выполнять задачи на разных полигонах.
Отмечается, что перед убытием военнослужащие сдали тесты на наличие или отсутствие вирусной инфекции на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП). Представители Монголии прошли дополнительный экспресс-тест, кроме того, военные медики Восточного военного округа проведут дополнительный анализ крови на COVID-19.
К учению привлечен ряд подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия, общей численностью порядка 500 человек и около 100 единиц техники.
Церемония открытия международного учения «Селенга-2020» состоится 28 октября.