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МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов

МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

По словам чиновников, офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовятся к развертыванию для помощи в случае возникновения необходимости другим правоохранительным органам.

"У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость", - приводит телеканал слова чиновника, исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли.


Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

# В мире
По материалам: ria.ru

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