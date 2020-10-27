МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов
Сегодня, 03:20 Анастасия Иванова
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
По словам чиновников, офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовятся к развертыванию для помощи в случае возникновения необходимости другим правоохранительным органам.
"У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость", - приводит телеканал слова чиновника, исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли.
Дональд Трамп ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
По материалам: ria.ru