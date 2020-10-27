На дне алтайских озер хранится информация о тысячах лет истории региона

Вадим Карасев

Российские ученые вместе с коллегами из Польши и Китая восстановили цепочку событий, происходивших на территории степного Алтая, начиная с таяния крупных ледников последнего ледникового периода. Они определили, когда случались крупные пожары и как менялось растительное разнообразие региона, а также предположили, что причиной пожаров могли быть кочевники. Понимание связей между преобразованиями живой природы, факторами окружающей среды и деятельностью человека на протяжении долгого времени поможет разобраться в актуальных вопросах изменения климата, а также спрогнозировать, каким будет мир вокруг нас в будущем. Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ). С результатами можно ознакомиться в журнале Quaternary Science Reviews, кратко о них сообщает пресс-служба РНФ.

Научная группа проекта PaleoAltai получила керны (образцы в форме брусков длиной более двух метров) донных отложений из озер Кучук и Малое Яровое, расположенных в Кулундинской степи Алтайского края. Эти озера образовались около 14 тысяч лет назад еще до начала голоцена — современной геологической эпохи, — и с того момента их донные отложения «записывали» историю региона.

Химический анализ кернов позволяет сделать выводы о климатических условиях: повышение содержания органики говорит о более теплом климате, а соотношения изотопов углерода помогают определить количество атмосферных осадков. Анализ пыльцы и спор (палинологический), содержащихся в кернах, рассказывает о растительном биоразнообразии. Также в образцах донных отложений можно обнаружить частицы угля. По размеру и концентрации этих частиц определяют частоту, силу пожаров, а также их протяженность в пространстве.

Исследователи изучили донные отложения степных озер и пришли к выводу, что в период голоцена в степном Алтае постепенно увеличивалось количество осадков и развивалась лесная растительность. Так, около 10,8 тыс. лет назад начала активно распространяться сосна обыкновенная — основа уникальных ленточных боров, — а пик развития сосновых лесов с примесью широколиственных пород пришелся на период между 7,2 и 2,7 тыс. лет назад. Это же время было периодом максимального количества среднегодовых осадков (примерно на 100 мм больше, чем сегодня).

Первые более или менее значительные голоценовые пожары были зарегистрированы в Кулунде около 10,9–10,5 тыс. лет назад. Топливом для них стали степные травы. А вот первые действительно крупные пожары, захватывающие обширные территории, прошли здесь только около 5–4,5 тыс. лет назад. В то время горела не только степь, но и лес. Палинологические данные это подтвердили: исследуемая территория в это время была значительна облесена. Наконец, самый крупный и обширный пожар зарегистрирован около 550 года нашей эры. Топливом для него послужила травянистая и древесная растительность в одинаковой мере. После него пожары в степном Алтае становятся постоянными и интенсивными, и древесная растительность оказывается главным источником топлива.

«Трудно сказать, что было причиной этих частых и обширных возгораний — климатические факторы или деятельность человека. Дать верную оценку помогут исторические и археологические свидетельства. Несмотря на то, что Кулунда была достаточно слабо заселена до прихода русских крестьян в XVI веке, во второй половине первого тысячелетия нашей эры эта территории была под контролем тюркских каганатов, а в 1200–1700 годах оккупирована потомками Золотой Орды. Мы можем с большой осторожностью предположить, что кочевники выжигали пастбища, чтобы повысить их плодородие. Вообще, по крайней мере, по результатам данного исследования, никакой значимой связи между изменениями осадков и динамикой пожаров мы не обнаружили. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения с привлечением новых материалов, специалистов и методов. Например, причинами могли стать короткие экстремальные события, такие как засуха, которые мы не в силах увидеть нашими методами», — отмечает Наталия Рудая, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (Новосибирск).