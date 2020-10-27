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На новом кадре со съемок "Аватара" Кейт Уинслет исполняет необычный трюк

На новом кадре со съемок "Аватара" Кейт Уинслет исполняет необычный трюк
В официальном твиттер-аккаунте блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" разместили кадр со съемок сиквела, на котором видна актриса Кейт Уинслет.
[media=https://twitter.com/officialavatar/status/1320771383396388866?ref_src=twsrc%5Etfw]

На фотографии актриса, которая в фильме играет представительницу подводного народа На’ви, стоит на дне бассейна в костюме для захвата движения и размахивает прямо под водой большими флажками или полотном (для чего это нужно — пока неизвестно).


рассказывала, ее роль совсем небольшая. В общей сложности на то, чтобы отснять все сцены с ней, потребовался всего месяц (правда, она не уточнила: для одного фильма или нескольких — все-таки Джеймс Кэмерон готовит сразу несколько частей).


"Ради "Аватара" мне пришлось научиться фридайвингу. Это было невероятно. Моя самая большая задержка дыхания составила семь минут и 14 секунд. Сумасшествие", — поделилась Уинслет.

В конце сентября Джеймс Кэмерон заявил, что закончил съемки фильма "Аватар 2". Также он сообщил, что находится на пути к завершению и третьей части блокбастера. Ожидается, что фильм выйдет в прокат в декабре 2022 года, а третья, четвертая и пятая части франшизы будут готовы до декабря 2028 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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