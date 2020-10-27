На новых кадрах со съемок "Очень странных дел" появился новый персонаж

Анастасия Иванова

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. На новых кадрах со съемок четвертого сезона научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела" поклонники заметили нового персонажа – подростка панк-рокера.

По информации Screen Rant, его играет 18-летний Левон Роэн Турман-Хоук (сын голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука. – Прим. ред.). На просочившихся в Сеть снимках он заходит в магазин видеопроката, в котором, по предположениям фанатов, работает один из ключевых персонажей Стив Харрингтон (Джо Кири). Этот персонаж тоже попал на фотографии.

будут готовы в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы.

Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.