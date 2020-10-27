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Нападение акулы на туристов в Египте: последствия

Нападение акулы на туристов в Египте: последствия

В Египте расследуют обстоятельства нападения акулы на туристов в Красном море.  Инцидент привел к временному закрытию для дайвинга района, где произошла трагедия. Подробности ЧП – в нашем материале.


ОДИН РАЙОН ДЛЯ ДАЙВИНГА В ЕГИПТЕ ЗАКРЫЛИ

По сообщению Министерства окружающей среды Египта, 25 октября три человека были атакованы акулой в районе Рас-Мохаммед (Южный Синай). По данным ведомства, ныряльщики получили ранения и были госпитализированы. Про характер травм ведомство не сообщает. Согласно официальной информации, ведется расследование и выясняются причины произошедшего.

С этой целью министерство приостановило на 48 часов все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что «это не серия нападений акул».

По информации DMC-операторов, несколько отельных пляжей в Шарм-эль-Шейхе закрыто, но это связано не с атакой акулы, а с сильным ветром на море, из-за которого объявлено штормовое предупреждение и отменены морские экскурсии.


КТО ПОСТРАДАЛ ОТ АКУЛЫ В ЕГИПТЕ

По сообщению в социальных сетях, на Южном Синае пострадало двое украинских туристов (мама и мальчик 13-ти лет), а также сопровождающий их гид.

Источники «Вестника АТОР» в принимающей компании в Шарм-эль-Шейхе подтвердили эту информацию, отметив, что больше всего пострадал подросток. Он лишился руки.


АКУЛУ БУДУТ ИСКАТЬ СПЕЦГРУППЫ

В Министерства окружающей среды Египта не исключают, что будет принято решение о поиске акулы, как это было сделано 10 лет назад. В декабре 2010 года произошла серия нападений морских хищников недалеко от пляжа курорта Шарм-эль-Шейх. В течение двух недель было ранено четверо граждан России и Украины, погиб немецкий турист (70 лет). 

Согласно официальной версии, причиной нападения стали трупы овец, которых местные фермеры «утилизировали» в местных водах.  Тогда спецгруппе Министерства окружающей среды удалось поймать акулу, напавшую на туристов. Это оказалась серая рифовая акула длиной 2,25 метра.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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