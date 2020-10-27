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Немецкие читатели: Навальный не подходит на роль образца для подражания

Немецкие читатели: Навальный не подходит на роль образца для подражания

Читатели германской газеты Süddeutsche раскритиковали российского оппозиционного блогера Алексея Навального за то, что он «грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории Германии».

Издание опубликовало несколько откликов своих читателей (перевод «ИноСМИ»), где рядовые немцы возмущаются ксенофобскими взглядами Навального и двойной моралью германских властей.

«Оскорбив экс-канцлера Шрёдера, назвав его путинским „мальчиком на побегушках“, Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории Германии. Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Лично у меня и так вызывают большие вопросы его откровенно националистические и ксенофобские заявления. При этом я, конечно, осуждаю покушения на него, по поводу которых российское руководство должно, наконец, выразить четкую и ясную позицию», — написал, в частности, Вольфганг Хайнц.

Другой читатель Юрген Шарф из Пульхайма сравнил два инцидента — отравление Навального и убийство боевика в Тиргартене.

«Тот факт, что немецкие правоохранительные органы, очевидно, не хотят сотрудничать с российскими, никоим образом не облегчает эту задачу. Точно так же немецкие власти и СМИ, на мой взгляд, демонстрируют двойную мораль в ходе расследования убийства в Тиргартене. Ведь когда в западных демократических странах совершаются убийства их заклятых противников, тем более террористов, это достойно, конечно, сожаления, но едва ли осуждения. Агрессоры знают, на какие риски идут», — считает Шарф.

Вольфрам Зальцер из Нойштадт-Кобурга полагает, что Навальный не слишком подходит на роль образца для подражания, каковым его сейчас стараются представить.

«Ведь он не только критикует олигархов и коррупцию, но и „оправдывает неприкрытую ксенофобию“, о чем в 2017 и 2018 году говорили MDR и Deutsche Welle. Кроме того, Навальный, не имея никаких доказательств, утверждает, что „каждое второе тяжкое преступление в Москве совершается мигрантами“. Навальный, когда ему это было нужно, участвовал в „русском марше“, организованном крайне правыми националистическими и ксенофобскими силами. И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом», — констатирует Зальцер.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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