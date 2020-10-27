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Низкая явка на местных выборах: социологи назвали причины, по которым украинцы не пришли голосовать

Низкая явка на местных выборах: социологи назвали причины, по которым украинцы не пришли голосовать
Каждый пятый их тех, кто не принимал участие в местных выборах, не проголосовал по состоянию здоровья. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

19% не проголосовали из-за того, что не проживают по месту прописки, 15% украинцев были заняты в день выборов, 14% - не знали, за кого голосовать. Для 12% опрошенных выборы неинтересны, 10% не пришли из-за эпидемии коронавируса.

Опрос проводился в день выборов 25 октября. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью.
В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Голосование впервые прошло по правилам нового Избирательного кодекса. Украинские избиратели выбирали кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, а также мэров своих городов, председателей сельских и поселковых советов.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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