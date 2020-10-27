Новые меры Роспотребнадзора отразятся на внутреннем туризме

Влада Некрасова

27 октября, Роспотребнадзор рекомендовал, в зависимости от эпидобстановки в регионах, запретить развлекательные мероприятия и работу общепита в ночные часы. Ведомство также предписало всем носить маски в общественных местах. Новые меры могут оказать негативное воздействие на внутренний турпоток, считают эксперты.

ЧТО НОВОГО В МЕРАХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

27 октября Роспотребнадзор предписал всем лицам, находящимся на территории РФ, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Контроль за исполнением этого пункта должны обеспечить высшие должностные лица субъектов РФ.

Субъектам РФ рекомендовано, «исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе», принять ряд других мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. В частности, рекомендовано:

Обеспечить своевременное принятие противоэпидемических мер, направленных на стабилизацию обстановки, связанной с распространением случаев заболевания Covid-19.Принять меры санитарно-эпидемического характера (в том числе, ограничительные мероприятия), направленные на защиту лиц, находящихся в группе риска по заболеванию Covid-19 (лица старше 65 лет, с хроническими заболеваниями).Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно- развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общепита, их проведение, оказание в период с 23-00 до 6-00.Усилить режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси, а также иных местах пребывания людей (на торговых объектах, объектах общепита, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ ТУРИСТОВ ТОЛЬКО ВЫРАСТЕТ

Несмотря на то, что новые ограничения напрямую не затрагивают туристов (масочный режим во многих местах был обязательным и ранее), новые ограничения приведут к снижению внутреннего турпотока.

«Эти предписания только усиливают опасения и ожидания карантина. Туристы будут откладывать поездки «на потом», – считает генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Эта тенденция уже проявилась, говорят эксперты.

«После сообщения об ограничительных мерах в Подмосковье (закрытие музеев, отмена массовых мероприятий), спрос на туры в регион фактически снизился до нуля. У нас нет продаж по Подмосковью уже неделю, поэтому мы приняли решение просто отменить наши авторские туры до конца года», – говорит Владимир Лутов, генеральный директор туроператора «Мастерская путешествий».

Одно из основных переживаний туристов – «верность» принимаемых мер в России, когда многие регионы просто слепо копируют московские меры, чтобы «быть на столичном уровне».

Так, если музеи закрыли в Московской области, а в Москве некоторые объекты принимают решение о закрытии самостоятельно, то скоро аналогичные меры будут введены и в других регионах, считают многие туристы, откладывая свои экскурсионные поездки.

«Продажи сейчас идут только по кешбэку на новогодние туры. Остается надеяться, что эти туры смогут быть реализованы. В противном случае, ситуация грозит глубоким кризисом для отрасли», – говорит Владимир Лутов из «Мастерской Путешествий».