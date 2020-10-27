Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Описан новый вид плезиозавров из Ульяновской области

Описан новый вид плезиозавров из Ульяновской области

Палеонтологами описаны окаменелости неизвестного ранее вида древних рептилий из семейства эласмозаврид (Elasmosauridae) отряда плезиозаров — морских животных, отличавшихся удлиненной шеей. Окаменелости были найдены в 2007 году в окрестностях села Сланцевый Рудник в Ульяновской области.

Находку описали палеонтолог Валентин Фишер (Льежский университет), Николай Зверьков (Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН), Максим Архангельский (Саратовский государственный университет), Илья Стеншин (Ундорский палеонтологический музей), Иван Благовещенский (Ульяновский государственный университет) и Глеб Успенский (Естественно-научный музей Ульяновского государственного университета). Они дали новому виду латинское название Jucha squalea.

Этот плезиозавр — один из древнейших в геологическом отношении представителей своего семейства. Он плавал в океане в раннем меловом периоде, примерно 130 миллионов лет назад. У него отсутствуют несколько анатомических особенностей, характерных для более поздних эласмозаврид. Исследователи сообщают, что этот вид служит одним из первых примеров эволюции данного семейства в направлении увеличения шеи. За счет дифференциального роста шейных позвонков у него увеличилась длина каждого позвонка. В дальнейшем эласмозавриды достигнут рекордных размеров шеи как по длине, так и по количеству позвонков — 76 (у рода Albertonectes).

Описание находки опубликовано в Зоологическом журнале Линнеевского общества.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Глава Мордовии пообещал поддержку инвестпроектам в районах республики
Глава Мордовии пообещал поддержку инвестпроектам в районах республики
Минкульт Украины проводит рок- марафон в поддержку «змагаров»
Минкульт Украины проводит рок- марафон в поддержку «змагаров»
"Думал, что мертв": переживший COVID американец о редком осложнении
"Думал, что мертв": переживший COVID американец о редком осложнении
Описан новый вид плезиозавров из Ульяновской области
Описан новый вид плезиозавров из Ульяновской области
Ульяновский педуниверситет проведёт форум «Шаг в профессию – 2020»
Ульяновский педуниверситет проведёт форум «Шаг в профессию – 2020»
В Башкирской республиканской гимназии открылась первая космическая профильная смена
В Башкирской республиканской гимназии открылась первая космическая
В региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в Ставрополье примут участие 150 человек
В региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в Ставрополье примут
Ремонт станков с ЧПУ в Москве от компании Sitek
Ремонт станков с ЧПУ в Москве от компании Sitek
Круиз по Волге с туристическим агентством Речные путешествия
Круиз по Волге с туристическим агентством Речные путешествия
Гадание по картинке на ноябрь 2020 года
Гадание по картинке на ноябрь 2020 года
Что стоит за словами Габриэля о невмешательстве России в выборы в США?
Что стоит за словами Габриэля о невмешательстве России в выборы в США?
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле Бардинского района
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле Бардинского

Топ на сегодня

Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino Awards 2020
Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит 540 школьников
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и
Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера Йохана Рената в "Тоболе"
Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера
Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет

Еще по теме

В Ульяновской области первоклассник нашел часть челюсти пещерного льва
Минобрнауки закроет 13 филиалов университета имени Плеханова
Экскурсант в колумбийском монастыре нашел жившую 90 миллионов лет назад рыбу
В рейтинг лучших вузов мира вошли 24 российских университета