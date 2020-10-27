Описан новый вид плезиозавров из Ульяновской области

Вадим Карасев

Палеонтологами описаны окаменелости неизвестного ранее вида древних рептилий из семейства эласмозаврид (Elasmosauridae) отряда плезиозаров — морских животных, отличавшихся удлиненной шеей. Окаменелости были найдены в 2007 году в окрестностях села Сланцевый Рудник в Ульяновской области.

Находку описали палеонтолог Валентин Фишер (Льежский университет), Николай Зверьков (Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН), Максим Архангельский (Саратовский государственный университет), Илья Стеншин (Ундорский палеонтологический музей), Иван Благовещенский (Ульяновский государственный университет) и Глеб Успенский (Естественно-научный музей Ульяновского государственного университета). Они дали новому виду латинское название Jucha squalea.

Этот плезиозавр — один из древнейших в геологическом отношении представителей своего семейства. Он плавал в океане в раннем меловом периоде, примерно 130 миллионов лет назад. У него отсутствуют несколько анатомических особенностей, характерных для более поздних эласмозаврид. Исследователи сообщают, что этот вид служит одним из первых примеров эволюции данного семейства в направлении увеличения шеи. За счет дифференциального роста шейных позвонков у него увеличилась длина каждого позвонка. В дальнейшем эласмозавриды достигнут рекордных размеров шеи как по длине, так и по количеству позвонков — 76 (у рода Albertonectes).

Описание находки опубликовано в Зоологическом журнале Линнеевского общества.