"Отыграть назад" с Кидман за первый день посмотрели более миллиона раз

Анастасия Иванова

. Мини-сериал HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в день премьеры посмотрели более 1,4 миллиона человек на всех платформах, сообщает THR.

Эти показатели сравнимы со "Страной Лавкрафта", у которой в день премьеры также было 1,4 миллиона зрителей.

Если говорить о других недавних проектах HBO, то похожие цифры были у "Перри Мэйсона" (1,7 миллиона), "Чужака" (1,2 миллииона) и "Хранителей" (1,5 миллиона).

Со временем количество зрителей первого эпизода обычно возрастает за счет повторных просмотров и новых скачиваний. Так, дебютную серию "Страны Лавкрафта" посмотрели уже около десяти миллионов раз, а "Чужака" - около девяти миллионов.

В основе проекта роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Адаптировал текст для экранизации Дэвид Э. Келли, известный по "Большой маленькой лжи". В главных ролях Николь Кидман и Хью Грант. Звезды играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и исчезновение мужа главной героини.