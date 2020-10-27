Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским"

Алексей Вольцев

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским".

Ранее сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Барретт уже приведена к присяге.

"За восемь дней до выборов, после того как 60 миллионов американцев уже проголосовали, президент (Дональд - ред.) Трамп и республиканский сенат совершили акт высшего отчаяния, продавив судью Верховного суда, и все это для того, чтобы они могли добиться своей многолетней цели и уничтожить американское здравоохранение", - говорится в письменном заявлении Пелоси.

По ее утверждению, цель назначения Барретт - лишить медицинской страховки тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Проведенная при президенте Бараке Обаме реформа запретила страховщикам отказывать в страховке тем, у кого уже есть серьезные заболевания.

Трампа.

Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, теперь в Верховном суде шестеро назначенцев республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.