Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским"
Ранее сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Барретт уже приведена к присяге.
"За восемь дней до выборов, после того как 60 миллионов американцев уже проголосовали, президент (Дональд - ред.) Трамп и республиканский сенат совершили акт высшего отчаяния, продавив судью Верховного суда, и все это для того, чтобы они могли добиться своей многолетней цели и уничтожить американское здравоохранение", - говорится в письменном заявлении Пелоси.
По ее утверждению, цель назначения Барретт - лишить медицинской страховки тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Проведенная при президенте Бараке Обаме реформа запретила страховщикам отказывать в страховке тем, у кого уже есть серьезные заболевания.
Трампа.
Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, теперь в Верховном суде шестеро назначенцев республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.