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Почти в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Почти в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор зафиксировал превышение порогов заболеваемости ОРВИ в 38 субъектах Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счет взрослого населения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что прививки от сделали 29,9% населения России, общее число привитых в стране составило более 43,8 млн человек. Вакцинация против гриппа — основной способ профилактики заболевания, оптимальный период для прививок сентябрь—ноябрь, уточняет Росподребнадзор.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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