Показы недели моды Mercedes-Benz собрали почти 10 миллионов просмотров

Лидия Мартынова

Показы недели моды Mercedes-Benz, которые транслировались на онлайн-ресурсах смотра, собрали почти 10 миллионов просмотров, сообщает во вторник пресс-служба мероприятия.

"В этом сезоне Неделя моды прошла в реальном и виртуальном пространстве. Физические показы были дополнены видеопрезентациями в интернете. Общее количество просмотров Недели моды за пять дней составило почти 10 миллионов (учитывались все площадки – социальные сети и медиа)", - говорится в сообщении.

Мероприятие проходило с 19 по 23 октября одновременно в пяти городах России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Якутске.