Посадка и уход за плетистой розой

Влада Некрасова

Плетистые розы можно высаживать и весной, и летом, но стоит учитывать особенности климата. Так, на юге предпочтительнее осенняя посадка, ведь в южных краях короткая и жаркая весна, и многие растения после пересадки гибнут.

В северных же регионах лучше высаживать розы весной, так как на севере обычно длинная весна, и розы успевают окрепнуть после пересадки до летней жары. На севере и в средней полосе осень может быть короткой и дождливой, что вредит розам.

Посадка саженцев

Плетистые розы лучше высаживать на ярко освещенных солнцем местах, но желательно, чтобы пару часов растения находились в полутени.

Участок под плетистые розы начинают готовить за несколько месяцев. Землю перекапывают и заделывают перегной, немного извести и торф. Лунку копают в день посадки размером 50Х50 см. На дно ямы укладывают смесь огородной земли с навозом.

Побеги и корни на саженце перед посадкой укорачивают – так розе легче будет приняться на новом месте. Все срезы следует промазать садовым варом. Саженец помещают в лунку так, чтобы корни были заглублены примерно на 10 см. Между кустами оставляют около метра. Если высаживается живая изгородь, между розовыми кустами оставляют 50 см.

Сразу же после высадки землю вокруг кустов мульчируют опилками или скошенной травой.





Уход за вьющимися розами

Вьющиеся розы засухоустойчивы, и им необходимы редкие поливы. Достаточно одного полива в неделю. Избыток влаги вредит этим растениям, и может привести к развитию грибка и гнилей корней.

Перед морозами плетистые розы укрывают. Для этого плети снимают с опоры и укладывают на подстилку из сухих листьев. Сверху розы накрывают лапником и пленкой. Это укрытие снимают с приходом первого тепла, не затягивая, иначе розы сопреют.

Каждую весну вьющиеся розы нуждаются в обрезке. Необходимо срезать все плохо перезимовавшие побеги. Летом обрезают побеги после цветения. На протяжении всего сезона следует вовремя снимать увядшие цветки.

Подкармливают плетистые розы полными комплексными удобрения четыре раза за весь сезон с равными интервалами. Удобрения вносят только после полива, чтобы не обжечь корни.

Роскошные плетистые розы станут украшением забора или беседки, будут продолжительно цвести и при этом не потребуют кропотливого ухода.