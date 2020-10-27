Президент Абхазии не будет встречаться с Путиным

Алексей Вольцев

У президента России Владимира Путина не запланировано встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания, который находится сейчас в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Newstes, президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву 26 октября. Он уже провел встречу в посольстве республики с врачами — соотечественниками, к которым ранее с призывом приехать помочь в борьбе с коронавирусом обратился Минздрав Абхазии.