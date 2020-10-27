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Президент Путин предложил снизить кредитные ставки для малого бизнеса и запретить его проверки до конца следующего года

Президент Путин предложил снизить кредитные ставки для малого бизнеса и запретить его проверки до конца следующего года
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление до 31 декабря 2021 года запрета на плановые проверки малого бизнеса. 

Поручение сделано по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета 28 сентября.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса", - говорится в поручении.

Срок выполнения поручения - 31 декабря 2021 года.

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По материалам: uposters.ru

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