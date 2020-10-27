Президент РФ предложил повысить оплату больничного родителям детей до семи лет

Вадим Карасев

kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет до размеров среднего заработка.

Напомним, сегодня президент утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года.



Выплаты по больничному этой категории граждан предполагается осуществлять "независимо от продолжительности страхового стажа". Владимир Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос и определить "объем и источники финансового обеспечения такой выплаты".

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2020 года.