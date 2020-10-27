Применение экономических санкций РФ в отношении юрлиц уточнят законом

Лидия Мартынова

Специальные экономические меры РФ смогут применяться не только к отдельным иностранным компаниям и гражданам, но и к компаниям, которые они контролируют более чем на 25%. Такой законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы в первом чтении.

Законопроект создаёт правовой механизм для того, чтобы организации, проводящие операции с денежными средствами или иным имуществом, могли ограничивать их или замораживать средства. Речь идёт о банках, страховых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, микрофинансовых организациях, лизинговых компаниях, ломбардах, операторах связи и операторах приёма платежей, организаторах лотерей и так далее.

Кроме того, Банк России сможет отозвать лицензию за неисполнение предписания о блокировке средств в рамках ограничительных мер.

Законопроект утверждает перечень возможных санкций — это приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи и военно-технического сотрудничества, запрет совершения финансовых операций, замораживание денежных средств и иного имущества, приостановление действия международных договоров, запрет или ограничение на заход в порты РФ и ограничения на осуществление туристской деятельности и прочее.

Блокируемое лицо, согласно документу, может проводить операции, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, социальной выплаты, а также на уплату своих налогов и штрафов. Предлагается отрегулировать особенности лицензирования деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, чтобы уполномоченный орган мог обратиться в суд за аннулированием такой лицензии в случае нарушения законодательства о специальных экономических мерах.

Проект также предполагает запрет на приём платежей платёжным агентом и запрет по трансграничному переводу денег кредитной организацией, если получатель входит в санкционный список РФ.

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