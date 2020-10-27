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Программная речь японского премьера: нужно поставить точку по Южным Курилам

Программная речь японского премьера: нужно поставить точку по Южным Курилам

Японский премьер Ёсихидэ Суга в своей программной речи пообещал укрепить японско-американский военный союз, усилить роль страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также поставить точку в решении «территориальной проблемы» с Россией.

В качестве важнейшего приоритета политики нового кабинета министров Суга выделяет борьбу с всемирной пандемией коронавируса и параллельное уверенное развитие японской экономики, сообщает ежедневная газета «Санкэй симбун».

Во внешней политике Суга намерен развивать «наступательный» курс. На первое место он поставил решение проблемы возвращения в страну японцев, незаконно похищенных северокорейским режимом. Для этого Суга готов встречаться с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

«Обнулить все прошлые проблемы с Северной Кореей и вести диалог о нормализации двухсторонних отношений на основе японско-корейской Пхеньянской Декларации», — заявил Суга.

Краеугольным камнем японской внешней политики и безопасности остается японско-американский военно-политический союз. Он является основой мира, процветания и безопасности для международного сообщества в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония будет продолжать свою линию на включенность в систему сдерживания в этом регионе, в том числе в решении вопросов американского военного присутствия в стране.

Япония намерена крепить содружество со странами АСЕАН, Австралией, Индией и другими странами, с которыми ее связывают общие ценности. Она будет усиливать свою роль в обеспечении основывающегося на законе и принципах свободы международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Чрезвычайно важными остаются для Японии и региона стабильные отношения с Китаем. Здесь Япония будет продолжать все виды контактов, включая высший уровень. Мы должны прямо говорить друг другу то, что имеем сказать, и крепить взаимодействие в решении общих задач.

Что касается России, то, не перекладывая проблему «северных территорий» на плечи следующих поколений, необходимо поставить в ней точку. Япония нацелена на всестороннее развитие японско-российских отношений, в том числе в вопросе заключения мирного договора, с использованием в этом искреннего обмена мнениями с Россией.

Япония полна решимости провести летом будущего года Олимпиаду в Токио как свидетельства победы человечества над коронавирусом. Япония приложит все силы к обеспечению безопасной и комфортной Олимпиады.

Как сообщало ИА Newstes, несмотря на заявления японской стороны о том, что Токио «обладает полным суверенитетом над северными территориями» новый глава японского правительства 71-летний Ёсихидэ Суга настроен на продолжение диалога с Москвой и не намерен портить отношения между двумя странами. Такое мнение высказал член Центрального правления Общества «Россия-Япония» Олег Казаков.

По его словам, Токио несмотря на территориальные претензии продолжит диалог с нашей страной. Говорить о том, что Суга будет выстраивать более жёсткую политику с Россией, преждевременно.

Напомним, новый генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что его страна хотела бы дальнейшего развития отношений с Россией в различных сферах. При этом он подчеркнул, что Япония «обладает полным суверенитетом над северными территориями».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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