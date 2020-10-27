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Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет

Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты листков временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет – независимо от стажа работы. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета.

Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Кроме того, глава государства поручил до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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