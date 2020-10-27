Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Сегодня, 01:30 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты листков временной нетрудоспособности родителям детей до семи лет – независимо от стажа работы. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам прошедшего в конце сентября заседания президиума Госсовета.
Доложить о вариантах исполнения этого поручения будет необходимо до 1 декабря. Ответственным за это президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Кроме того, глава государства поручил до 1 августа 2021 года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.
По материалам: ria.ru