Ремонт станков с ЧПУ в Москве от компании Sitek

Роман Иванов

Металлообрабатывающая промышленность занимает одну из ведущих позиций в экономике любой страны. Россия не исключение. В настоящее время на многих предприятиях постсоветского пространство осталось огромное количество старого оборудования, которое можно легко отремонтировать или модернизировать.

Ремонт станков с ЧПУ в Москве https://cnc-sitek.ru/ осуществляет фирма «Sitek». Как и любая сложная техника, ЧПУ станки имеют свойство ломаться и зачастую требуют дополнительной настройки. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность по ремонту и модернизации станков уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер.

Высокий уровень сервиса и качественные компоненты

Сервис и ремонт станков с ЧПУ требует не только особых навыков и знаний, но и качественных компонентов, используемых для модернизации или замены. Компания «Sitek» предлагает своим клиентам все виды модернизации систем управления и механики станков и устройств с поддержкой протоколов PLC, NC, CNC.

Все проводимые операции и сервисное обслуживание в основном касаются контрольных компонентов от ведущих брендов-производителей в данной области –Siemens, BECKHOFF и Mitsubishi. Постоянное повышение квалификации команды опытных специалистов и инвестиции в современное машинное оборудование – это гарантия проведения качественного и своевременного ремонта ЧПУ станков любой сложности и года изготовления. Поверьте, восстановить и «заставить» работать можно любую технику! Главное сделать это качественно и с минимальными экономическими затратами.

Как происходит процесс ремонта ЧПУ?

Процедура проведения ремонтных работ или модернизации любого ЧПУ станка происходит примерно по одной схеме. Изначально специалисты компании «Sitek» производят сбор первично информации об установке, проверяют текущую работоспособность агрегата. Далее в программу станка загружают новую математическую модель, по которой устройство должно работать и проводят необходимые испытания.

На протяжении всех выполняемых работ сотрудники по наладке следят за работой станка, диагностируя и подстраивая системы управления. Клиенту остается только обеспечить работоспособность гидравлической части и закупить необходимые механические детали. На все виды работ предоставляется обязательная гарантия при запуске установки в присутствии представителя компании.