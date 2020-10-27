Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ремонт станков с ЧПУ в Москве от компании Sitek

Ремонт станков с ЧПУ в Москве в компании Ситек

Металлообрабатывающая промышленность занимает одну из ведущих позиций в экономике любой страны. Россия не исключение. В настоящее время на многих предприятиях постсоветского пространство осталось огромное количество старого оборудования, которое можно легко отремонтировать или модернизировать.

Ремонт станков с ЧПУ в Москве https://cnc-sitek.ru/ осуществляет фирма «Sitek». Как и любая сложная техника, ЧПУ станки имеют свойство ломаться и зачастую требуют дополнительной настройки. Компания осуществляет свою профессиональную деятельность по ремонту и модернизации станков уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер.

Высокий уровень сервиса и качественные компоненты

Сервис и ремонт станков с ЧПУ требует не только особых навыков и знаний, но и качественных компонентов, используемых для модернизации или замены. Компания «Sitek» предлагает своим клиентам все виды модернизации систем управления и механики станков и устройств с поддержкой протоколов PLC, NC, CNC.

Все проводимые операции и сервисное обслуживание в основном касаются контрольных компонентов от ведущих брендов-производителей в данной области –Siemens, BECKHOFF и Mitsubishi. Постоянное повышение квалификации команды опытных специалистов и инвестиции в современное машинное оборудование – это гарантия проведения качественного и своевременного ремонта ЧПУ станков любой сложности и года изготовления. Поверьте, восстановить и «заставить» работать можно любую технику! Главное сделать это качественно и с минимальными экономическими затратами.

Ремонт станков с ЧПУ в Москве в компании Ситек

Как происходит процесс ремонта ЧПУ?

Процедура проведения ремонтных работ или модернизации любого ЧПУ станка происходит примерно по одной схеме. Изначально специалисты компании «Sitek» производят сбор первично информации об установке, проверяют текущую работоспособность агрегата. Далее в программу станка загружают новую математическую модель, по которой устройство должно работать и проводят необходимые испытания.

На протяжении всех выполняемых работ сотрудники по наладке следят за работой станка, диагностируя и подстраивая системы управления. Клиенту остается только обеспечить работоспособность гидравлической части и закупить необходимые механические детали. На все виды работ предоставляется обязательная гарантия при запуске установки в присутствии представителя компании.

# Бизнес

Последние новости

Ульяновский педуниверситет проведёт форум «Шаг в профессию – 2020»
Ульяновский педуниверситет проведёт форум «Шаг в профессию – 2020»
В Башкирской республиканской гимназии открылась первая космическая профильная смена
В Башкирской республиканской гимназии открылась первая космическая
В региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в Ставрополье примут участие 150 человек
В региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» в Ставрополье примут
Ремонт станков с ЧПУ в Москве от компании Sitek
Ремонт станков с ЧПУ в Москве от компании Sitek
Круиз по Волге с туристическим агентством Речные путешествия
Круиз по Волге с туристическим агентством Речные путешествия
Гадание по картинке на ноябрь 2020 года
Гадание по картинке на ноябрь 2020 года
Что стоит за словами Габриэля о невмешательстве России в выборы в США?
Что стоит за словами Габриэля о невмешательстве России в выборы в США?
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле Бардинского района
Армения опровергла заявление Азербайджана об обстреле Бардинского
Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?
Глава правительства Иркутской области Зайцев заразился коронавирусом
Глава правительства Иркутской области Зайцев заразился коронавирусом
Apple повысит цены в App Store в России
Apple повысит цены в App Store в России
Школьники Москвы смогут принять участие в онлайн-конкурсе «По музеям в тапочках»
Школьники Москвы смогут принять участие в онлайн-конкурсе «По музеям

Топ на сегодня

Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino Awards 2020
Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит 540 школьников
Всероссийский форум профориентации «ПроеКТОриЯ» в этом году объединит
Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Путин поручил увеличить размер больничного родителям детей до семи лет
Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера Йохана Рената в "Тоболе"
Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и

Еще по теме

Лазерный прорыв: В России освоили производство инновационных станков
Ремонт и техническое обслуживание Мерседес Спринтер в Москве
Ремонт стиральных машин в Москве
Ремонт планшетов в Твери с сервисом Pedant