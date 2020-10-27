Рособрнадзор завершил серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ-2021

Влада Некрасова

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила серию онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ-2021 от разработчиков экзаменационных материалов из Федерального института педагогических измерений, сообщает пресс-служба ведомства.

Консультации проводились с 5 по 23 октября, общее число просмотров составило 1,3 миллиона. Самыми популярными стали эфиры, посвященные подготовке к итоговому сочинению, ЕГЭ по русскому языку, химии и информатике.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» могли напрямую задать свои вопросы разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы в онлайн-режиме.

«Выпускники должны иметь возможность получить максимум полезной и доступной информации, которая поможет им в подготовке к ЕГЭ. Для этого ежегодно на ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ публикуются информация об особенностях экзаменационных работ по всем предметам и другие полезные материалы для подготовки. Видеоконсультации от разработчиков экзаменационных заданий традиционно пользуются большой популярностью. Лучшие специалисты в каждой предметной области помогают выпускникам разобраться в особенностях экзаменационной работы, дают советы и разъяснения. Мы рекомендуем ознакомиться с ними всем, кто будет в этом году сдавать экзамены, а также педагогам, которые готовят выпускников к ЕГЭ», – заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Видеозаписи консультаций доступны на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на канале YouTube.