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Россия и Белоруссия проведут совместные войсковые учения

Россия и Белоруссия проведут совместные войсковые учения

Подготовку к российско-белорусским учениям «Запад-2021» и задачи применения региональной группировки войск обсудят сегодня в Москве участники заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран.

«Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся основных подходов к подготовке и проведению совместного стратегического учения «Запад — 2021», — говорится в сообщении Минобороны России.

Участники заседания, которое пройдёт в режиме видеоконференции под руководством министров обороны России Сергея Шойгу и Белоруссии Виктора Хренина, «определят приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года», уточнили российском Минобороны.

Кроме того, стороны обсудят сотрудничество «в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск», говорится в сообщении.

«В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» — уточнили в Минобороны РФ.

В заседании совместной коллегии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, дипломатического корпуса Белоруссии и России, руководящий состав вооружённых сил двух государств.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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