Россия и Белоруссия проведут совместные войсковые учения
Подготовку к российско-белорусским учениям «Запад-2021» и задачи применения региональной группировки войск обсудят сегодня в Москве участники заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран.
Участники заседания, которое пройдёт в режиме видеоконференции под руководством министров обороны России Сергея Шойгу и Белоруссии Виктора Хренина, «определят приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года», уточнили российском Минобороны.
Кроме того, стороны обсудят сотрудничество «в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск», говорится в сообщении.
В заседании совместной коллегии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, дипломатического корпуса Белоруссии и России, руководящий состав вооружённых сил двух государств.