Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

Анастасия Иванова

Изменение методики расчета прожиточного минимума (ПМ) с 2021 года не обеспечит ежегодный рост прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликованном на сайте Госдумы.

По мнению аудиторов, если ПМП не растет в регионе в течение продолжительного времени, то это может привести к сокращению размера пенсионных выплат. Отмечается, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне предыдущего года в 24 регионах, в результате чего общий прирост пенсий жителей данных субъектов составил от 0 до 10 рублей.