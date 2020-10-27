Школьники Москвы смогут принять участие в онлайн-конкурсе «По музеям в тапочках»

Анастасия Иванова

Школьники Москвы смогут принять участие в онлайн-конкурсе «По музеям в тапочках», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Конкурс проходит до 10 ноября. Участников ждут виртуальные экспозиции и интерактивные выставки музеев, видеоэкскурсии и многое другое. По каждому музею подготовлены блоки вопросов.

«Мы знаем, что многим ребятам очень не хватает походов по музеям, паркам и усадьбам, поэтому подготовили необычный конкурс. Предлагаем школьникам познакомиться с интересными площадками виртуально, а потом попробовать свои силы и ответить на вопросы. Уверена, посещение музеев еще никогда таким не было, ведь можно укрыться пледом, взять кружку чая и погрузиться в новый незнакомый мир», – отметила координатор конкурса Мария Войцик.

Мероприятие проводят Центр педагогического мастерства и организаторы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

