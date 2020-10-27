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Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами президента

Силовики США готовятся к уличным беспорядкам в связи с выборами президента

Два ведомства Министерства внутренней безопасности США активно готовятся к возможным беспорядкам, которые могут начаться до или после президентских выборов, намеченных на 3 ноября.

Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя министра внутренней безопасности Кена Кучинелли.

«Наши команды готовы действовать так, как нужно», — процитировала компания и.о. министра. При этом он уточнил, что у МВБ США «нет конкретной разведывательной информации о наличии конкретной угрозы вспышек насилия».

По данным CNN, планируется использовать отряды спецназа Службы таможенного и пограничного контроля, а также иммиграционного и таможенного контроля. Эти специалисты привлекались летом 2020 года для подавления беспорядков в Портленде и Вашингтоне. Сейчас они интенсивно тренируются. Состояние повышенной готовности этих подразделений к беспорядкам продлено, говорится в материале телекомпании.

Газета The Washington Post в начале октября сообщала о подготовке Минюста и ФБР к возможным общественным беспорядкам 3 ноября. Мэр Нью-Йорка Билл-де Блазио на минувшей неделе допустил возможность такого сценария развития событий в городе. Один из заместителей начальника органов правопорядка Нью-Йорка Терри Монахан объявил, что городская полиция с 26 октября мобилизует дополнительно сотни сотрудников для предотвращения возможных инцидентов на избирательных участках и в общественных местах в преддверии выборов. Он подчеркнул, что полиция не ожидает возникновения конкретных угроз, но напомнил, что предстоящие выборы вызывают острые споры и полемику внутри страны.

Президент США Дональд Трамп во вторник в эфире телеканала Fox News призвал американцев не опасаться вспышки протестов и насилия в случае его переизбрания на второй срок.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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