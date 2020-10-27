Skrillex представил в Сети новый трек "Kliptown empyrean"

Лидия Мартынова

. Американский продюсер и диджей Сонни Джон Мур, более известный по псевдониму Skrillex, представил на онлайн-платформе SoundCloud новый трек "Kliptown empyrean".

Музыкант отошел от своего обычного стиля дабстеп и создал "Kliptown empyrean", используя более мягкий фьюче-гэридж. Благодаря этому трек получился спокойным и расслабляющим, что отметили многие слушатели: "Боже мой! Как атмосферно", – считает Murashik; "Красиво", – прокомментировал Angel Saxon; "Я отдыхаю под этот ритм", – присоединился к обсуждению Subtry.

сотрудничал с другими исполнителями. Недавно он продюсировал новый сборник певца Ty Dolla Sign, а также помог создать трек "Temptations" вместе с рэпером Hit-Boy.