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Slipknot продают копии своих масок

Slipknot продают копии своих масок
Slipknot официально запустили в продажу лицензированные копии масок, аналогичные тем, что группа использовала во время тура We Are Not Your Kind.

Самой дорогой оказалась маска Крейга Джонса — за неё придётся выложить 55 долларов. Маску Кори Тейлора можно приобрести за 40$, а все остальные стоят 35 долларов. Заказать маски можно в официальном интернет-магазине с мерчем Slipknot.
We Are Not Your Kind — последний на данный момент альбом группы, вышедший в 2019 году.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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