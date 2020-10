Slipknot продают копии своих масок

Лидия Мартынова

Slipknot официально запустили в продажу лицензированные копии масок, аналогичные тем, что группа использовала во время тура We Are Not Your Kind.Самой дорогой оказалась маска Крейга Джонса — за неё придётся выложить 55 долларов. Маску Кори Тейлора можно приобрести за 40$, а все остальные стоят 35 долларов. Заказать маски можно в официальном интернет-магазине с мерчем Slipknot.We Are Not Your Kind — последний на данный момент альбом группы, вышедший в 2019 году.