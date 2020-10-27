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Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения

Солистка Little Big Соня Таюрская рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения

Вчера вечером 29-летняя Соня Таюрская опубликовала в инстаграме коллаж из двух снимков. Один сделан четыре года назад, а второй — из свежей фотосессии для мужского журнала. Звезда рассказала о феноменальном похудении, но призналась, что таких результатов она добилась не самым здоровым образом. Чтобы увидеть на весах заветные 48 килограммов, исполнительница три месяца ела одни супы и овощи.


После, я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 кг. С того момента начались адские качели +5 -3 +7 -2 в итоге я заработала расстройство пищевого поведения и промучилась три года (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала девушка.


Год назад Соня начала правильно питаться и ходить на фитнес.

На весах было около 60 кг и вес не уходил, но объемы ушли очень круто. -12 см в талии за 3 месяца спорта и правильного питания. На фото справа июль 2020,

— написала она.


Сейчас Таюрская ест все, что хочется, но спорта в ее жизни почти нет. Главное, по словам девушки, что нет никакой зависимости от еды.

Но я прекрасно понимаю что и сколько я ем и как это будет отражаться на фигуре. Хочу ли я опять увидеть на весах 48 кг? Очень хочу, но я больше никогда не буду голодать и сидеть на диетах, при этом я вечнохудеющая Соня. На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то как ты выглядишь — это твой выбор. Выбираешь пироженку на ночь — будешь толстеть, выбираешь салат за 4 часа до сна — будешь худеть,

— подытожила она.



 


 


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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