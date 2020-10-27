Сотрудницу "Ельцин-Центра" задержали в Белоруссии

Вадим Карасев

Белорусские правоохранители задержали сотрудницу "Ельцин-Центра" Марину Петрушко, обвинив её в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Произошло это в её родном городе Барановичах, прямо на автобусной остановке.

Заместитель исполнительного директора "Ельцин-Центра" Людмила Телень говорит, что Марина Петрушко находилась в очередном отпуске, собиралась навестить пожилую мать и ни в каких политических акциях не участвовала.

"Это недоразумение", - утверждает она.

Сейчас шеф-редактор интернет-проектов "Ельцин-Центра" находится в изоляторе временного содержания, с ней работает адвокат.

Напомним, что с начала августа в Белоруссии проходят протестные акции. После победы на выборах Александра Лукашенко многие несогласные с этим люди вышли на улицы требуя его отставки и проведения новых выборов.