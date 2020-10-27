«Совершенно чумовой туризм»: какие зимние туристические эксклюзивы предложит Югра

Лидия Мартынова

Яркие туристические премьеры и хиты, проверенные временем, гастро- и этно-эксклюзивы – так в Югре готовятся встречать гостей предстоящей зимой. Эксперты туротрасли Ханты-Мансийска, Сургута и Когалыма рассказали подробности о том, что уже ждет туристов в регионе.

КАКОЙ ЗИМНИЙ ОТДЫХ ВОЗМОЖЕН В ЮГРЕ

Когда речь заходит о Югре, у многих где-то «на подкорке» всплывает образ далекого северного региона со скромным набором туристических возможностей. Однако такой стереотип уже давно устарел. Югра сегодня – это эксклюзивное место отдыха, нетронутый массовым туризмом край с девственной природой, уникальными этникой и гастрономией.

Югра – развитой и близкий регион с хорошей транспортной доступностью. Ханты-Мансийск и Москву разделяет всего 3 часа полета на самолете (всего же в регионе функционирует 10 аэропортов, 4 из них международных). Развита здесь и сеть автомобильных дорог, есть железнодорожное сообщение. Туристов в Югре готовы принимать 245 отелей различных категорий – от 1* до 5*.

Для гостей Югры хорошо то, что туризм в регионе не скован рамками сезонности: приезжать сюда можно в любое время года. Но особенное время года для Югры – конечно, зима. Она насыщает этот край настоящим северным шармом и в то же время неуловимым изяществом.

Туристов, приехавших сюда зимой, ждет разнообразный и незабываемый отдых с местными эксклюзивами. Самыми разными – от совершенно необычной гастрономии и красочных зимних фестивалей до экспедиционных туров на собачьих упряжках по землям хантов.

«У нас туристы смогут попробовать отличную кухню и экстремальный северный SPA. Они научатся, запрягать оленей, управлять собачьей упряжкой. Можно поплавать с акулой и увидеть своими глазами, где добывают нефть. И это далеко не все», – открывая прошедший на днях на площадке АТОР вебинар, посвященный туристическим возможностям Югры, рассказала Владислава Вишневская, руководитель центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры.

Но – обо всем по порядку.

КАКИЕ СЕВЕРНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ В ЮГРЕ

Югра – уникальный регион с самобытной кухней, тут множество занятных и редких деликатесов. Поэтому здесь уделяют большое внимание развитию гастрономического туризма.

«Мы составили гастрономическую карту Югры и постарались отобразить на ней все интересные блюда, которые можно попробовать где-либо – будь то в ресторанах и кафе Ханты-Мансийска или на стойбищах», – рассказал Дмитрий Савватеев, начальник управления туризма Департамента промышленности Югры.

Г-н Савватеев советует туристам, которые впервые собираются в Югру, выбирать из ТОП-10 местных блюд, которые обязательно нужно попробовать здесь.

Начать можно с сугудая из муксуна. Мясо муксуна подается в сыром виде, маринуется с уксусом, солью, перцем и с добавлением луковых колец.

Гастрофестиваль – часть масштабного зимнего событийного проекта «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири», который входит в ТОП брендовых мероприятий событийного туризма России.

В период с 6 декабря по 7 января в рамках проекта в режиме нон-стоп пройдет более 100 мероприятий на 20 площадках столицы Югры.

В столице Югры туристу в околоновогодние даты всегда есть на что посмотреть и чему удивиться.

Так, настоящий восторг у туристов в Ханты-Мансийске вызывает «Чумовая улица». Это самая крупная этно-площадка региона под открытым небом, представляющая чумы и юрты разных народов. В этом зимнем сезоне «Чумовая улица» будет работать с 26 декабря по 6 января. Тут можно покататься на оленях, собаках, поучаствовать в дегустациях национальных блюд, мастер-классах по изготовлению национальной атрибутики и прочих активностях.

Небывалым успехом у туристов и жителей Ханты-Мансийска пользуется фестиваль экстремальных SPA-процедур в русском стиле, который в 2021 году пройдет 2 января.

В этот день всех желающих ждут в банном городке (бани-палатки, баня-бочка) под открытым небом. Главная забава – прыгать из парилки прямо в снег. Помимо этого здесь пройдут чемпионат по парению, веселые игры и конкурсы, будет разбит эко-базар и фуд-зона с горячим питанием.

Проект «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Сибири» не стоит на месте и постоянно развивается, подчеркивает Анна Линкер, директор Управления по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска. Сейчас идет работа над превращением этого проекта в круглогодичный.

«Мы хотим, чтобы у туристов была возможность ощутить праздничную атмосферу Ханты-Мансийска в любое время года. Уже сегодня в городе есть площадки, которые будут работать круглогодично. Например, арт-резиденция Елки – которая станет, в том числе, и научной площадкой: здесь будут представлены 126 видов настоящих елок. Порадует гостей города и наша «Аллея снеговиков». Здесь можно вылепить своего снеговика, причем не тающего», – рассказала Анна Линкер.

Г-жа Линкер отметила, что туроператоры уже сегодня готовы составить для туристов самые разнообразные групповые и индивидуальные зимние программы.

АКУЛЫ, НЕФТЬ, ПРИРОДА – ВСЕ ЭТО КОГАЛЫМ

В КОГАЛЫМЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ

Геннадий Жук, говоря о туризме в Когалыме, отдельно выделяет промышленный туризм.

«Сейчас мы стараемся развивать этот вид туризма. Не без трудностей: туристам не так просто попасть на действующие нефтедобывающие площадки, чтобы «вживую» увидеть процесс добычи. Но все же это возможно, нужно лишь подготовить все необходимые документы», – отметил он.

Сейчас в Когалыме уже разработано несколько программ промышленного туризма, в том числе и для детских групп.

ПО СУРГУТУ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

Надежда Лебедева, представитель «Федерации ездового спорта Ханты-Мансийского автономного округа», подчеркивает, что город Сургут тоже обещает туристам очень эмоционально насыщенный отдых, который останется в их памяти надолго. Самое главное – правильно такой отдых спланировать.

Уникальным станет путешествие по Сургуту и Сургутскому району, если это будут необитаемые места, куда можно отправиться на собачьих упряжках. Такие программы рассчитаны на туристов с разными запросами.

Ну а для экстремалов и спортсменов в Сургуте есть настоящий экспедиционный маршрут «Северный путь», протяженностью 120 км. Он рассчитан на 5 дней, один из которых целиком уходит на подготовку к путешествию.

По сложности такой маршрут сравним разве что с восхождением на Эльбрус. Только вместо гор тут – пустынные и загадочные снежные равнины, рыбацкие станы, тихие деревни, церкви, кедровые заповедники, вкусный чай и национальные югорские блюда.

Сейчас разрабатывается еще два маршрута на упряжках, с полным погружением в этнографию и быт народов Югры. Один из таких маршрутов будет проходить через национальные угодья хантов. Туристы побывают в местах, где проживают коренные народы Севера, познакомятся с особенностями национальной кухни и другими местными традициями.

«Мы готовы отреагировать на любые, самые экзотические запросы и предложения и предоставить каждому туристу совершенно необычный, эксклюзивный и запоминающийся отдых именно «для него», – резюмировала г-жа Лебедева.