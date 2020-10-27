Срок "Минска" скоро истекает: Резников напомнил дату, до которой Зеленский собирался завершить войну на Донбассе

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заявивший о невозможности проведения местных выборов на Донбассе, озвучил свое понимание обещания президента Владимира Зеленского закончить войну на востоке страны в течение года после встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Париже.

Свое видение он изложил в эфире одного из телеканалов, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я немного по-другому трактую слова президента. Он сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году, имеются в виду Минские соглашения. Так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже на встрече лидеров государств „Нормандской четверки“. Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение», — пояснил чиновник.

Резников указал, что война на Донбассе не будет завершена в 2020 году, потому что, по меньшей мере, нужно много времени на вывод войск Российской Федерации из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Напомним, что в марте 2020 года в интервью британскому The Guardian президент Украины Зеленский выразил надежду, что может договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны на Донбассе, но не исключает, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в Нормандском формате.

«Время идет. Мы можем потратить один год на всё соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Больший срок мы не можем позволить», — сказал он в интервью.

При этом Зеленский указал, что есть «два или три плана» о том, что делать после такого возможного выхода из переговоров, но не стал их раскрывать.

В конце августа 2020 года в интервью телеканалу Euronews Зеленский отметил, что надеется на возможность завершить войну на Донбассе уже в 2020 году.

Глава государства подчеркнул, что пока не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

«Если переговорный формат не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», — указал президент Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алексей Резников указал на еще один недостаток Минских соглашений — в частности, на то, что в них даже не упоминается возвращение в состав Украины временно оккупированного Крыма.

Фото: slovoidilo.ua